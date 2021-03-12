Anadolu Efes Zalgiris | CANLI THY EuroLeague maçı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, 29. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk ediyor. Zorlu karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

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2. PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES ZALGIRIS 36-14



1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES ZALGIRIS 26-12



Lacivert-beyazlı ekip, THY EuroLeague'de iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi. Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.

ANADOLU EFES ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Zalgiris'in karşı karşıya geldiği maç saat 20.30'da başladı ve BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 714. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 714. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 466. maçını yapıyor. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.