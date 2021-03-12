Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Zalgiris | CANLI THY EuroLeague maçı

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'de ilk 4 sıra için yarışan , 29. haftadaki kritik mücadelede 'nın takımını konuk ediyor. BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanan müsabakada temsilcimizin tek hedefi galibiyet. Zorlu karşılaşmanın anlık skor takibi ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 20:25 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 21:00
Anadolu Efes Zalgiris | CANLI THY EuroLeague maçı

'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , 29. hafta maçında 'nın takımını konuk ediyor. Zorlu karşılaşma 'nda oynanıyor.

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2. PERİYOT OYNANIYOR: ANADOLU EFES ZALGIRIS 36-14

1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES ZALGIRIS 26-12

Lacivert-beyazlı ekip, THY EuroLeague'de iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi. Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.

ANADOLU EFES ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Zalgiris'in karşı karşıya geldiği maç saat 20.30'da başladı ve BeIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 714. RANDEVU
Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla kupalarında 714. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 'nde ise 466. maçını yapıyor. Lacivert-beyazlı ekip, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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