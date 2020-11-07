Haberler THY EuroLeague THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Rodrigue Beaubois

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Turkish Airlines Euroleague'de (Türk Hava Yolları ) 7. haftanın maçlarının ardından haftanın en değerli oyuncusu (MPV) belli oldu. forması giyen Fransız basketbolcu en değerli oyuncu seçildi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:43
THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Rodrigue Beaubois

forması giyen Fransız basketbolcu , 'nde 7. hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beaubois, takımının sahasında temsilcisi Maccabi Playtika'yı 91-89 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 7. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmada 23 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmalık performans sergileyen Fransız skorer, kariyerinde ikinci kez bu unvana layık görüldü.

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