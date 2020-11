THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Rodrigue Beaubois

Anadolu Efes forması giyen Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beaubois, takımının sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 91-89 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 7. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmada 23 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmalık performans sergileyen Fransız skorer, kariyerinde ikinci kez bu unvana layık görüldü.

Rodrigue Beaubois done it ALL for @AnadoluEfesSK as he collected the MVP of the Week award 👏 pic.twitter.com/1LcwWcj6De