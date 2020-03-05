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05 Mart 2020, Perşembe
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'den kritik zafer

Fenerbahçe'den kritik zafer

'nde 'ın Kızılyıldız takımını konuk eden Beko rakibini 3 sayı farkla yendi. 13. galibiyetini alan sarı-lacivertliler 2'de 2 yaptı.

Beko Erkek Basketbol Takımı, 'nin 27. haftasında sahasında 'ın Kızılyıldız ekibini 66-63 mağlup etti. 'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, ilk çeyrekte özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oynadı ve bu bölümü 22-20 üstün bitirdi. İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçerken devre arasına 41-37 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle gidildi. MAÇIN ikinci yarısına Fenerbahçe Beko kötü başladı. Boyalı alanda rahat skor bulan konuk ekip, 23. dakikada 43-41 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve son çeyreğe 51-51 eşitlikle gidildi. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta F.Bahçe, Kalinic'in bitime 40 saniye kala attığı üçlükle 66-63 öne geçti. Kızılyıldız son iki hücumu kullanamadı ve Fenerbahçe, 13'üncü galibiyetini alıp play-off yolunda avantaj yakaladı.
  1. 5.3.2020
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