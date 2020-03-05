Fenerbahçe'den kritik zafer
THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk eden Fenerbahçe Beko rakibini 3 sayı farkla yendi. 13. galibiyetini alan sarı-lacivertliler 2'de 2 yaptı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 66-63 mağlup etti. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, ilk çeyrekte özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oynadı ve bu bölümü 22-20 üstün bitirdi. İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçerken devre arasına 41-37 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle gidildi. MAÇIN ikinci yarısına Fenerbahçe Beko kötü başladı. Boyalı alanda rahat skor bulan konuk ekip, 23. dakikada 43-41 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve son çeyreğe 51-51 eşitlikle gidildi. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta F.Bahçe, Kalinic'in bitime 40 saniye kala attığı üçlükle 66-63 öne geçti. Kızılyıldız son iki hücumu kullanamadı ve Fenerbahçe, 13'üncü galibiyetini alıp play-off yolunda avantaj yakaladı.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Fatih Terim'den oyunculara mesaj! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
- EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...
- Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
Fenerbahçe'den kritik zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.