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29 Ekim 2019, Salı
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-Kızılyıldız | CANLI

Anadolu Efes-Kızılyıldız | CANLI

, 'nin 5. maçında Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. 20.30'da başlayan ve 'nda oynanan karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

'nin 5. maçında , 'nda Kızılyıldız'ı konuk ediyor. 20.30'da başlayan karşılaşmayı Robert Lottermose, Jakub Zamojski, Petros Papatreou hakem üçlüsü yönetiyor. Zorlu mücadelenin anlık skor takibini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

1. PERİYOT OYNANIYOR

ANADOLU EFES 19-7 KIZILYILDIZ

Skoru anlık olarak güncellemek için tıklayın...

Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan lacivert-beyazlılar takip eden 3 maçta ALBA , ve 'i mağlup etmeyi başardı. İlk 4 maçında 3 mağlubiyet alan Sırp temsilcisi ise tek galibiyetini 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko karşısında aldı.

Temsilcimizin deneyimli başantrenörü maç öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'nde bu hafta iki maç oynayacaklarını belirterek, "Çift maç haftasına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Kızılyıldız mts tehlikeli bir takım. Rakibimiz ve Mouhammad Faye gibi hareketli uzunları, Michael Ojo gibi pota altında etkili ismi olan ve aynı zamanda dış adamları iyi savunma yapan bir takım. Taraftarımızın vereceği motivasyon ile tempolu oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Vasilije Micic ise Avrupa Ligi'ndeki tüm maçların zorlu geçtiğini anlatarak, "40 dakika boyunca maça konsantre olmalıyız ve rakibimizin fiziksel oyununa aynı şekilde yanıt vermeliyiz. Umarım taraftarımız yine salonu tamamen doldurur. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 29.10.2019
  2. Güncelleme: 29.10.2019 20:47
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