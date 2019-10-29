Anadolu Efes-Kızılyıldız | CANLI

THY Avrupa Ligi'nin 5. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kızılyıldız'ı konuk ediyor. 20.30'da başlayan karşılaşmayı Robert Lottermose, Jakub Zamojski, Petros Papatreou hakem üçlüsü yönetiyor. Zorlu mücadelenin anlık skor takibini fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...



1. PERİYOT OYNANIYOR



ANADOLU EFES 19-7 KIZILYILDIZ



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Sezona Barcelona mağlubiyetiyle başlayan lacivert-beyazlılar takip eden 3 maçta ALBA Berlin, Valencia Basket ve Real Madrid'i mağlup etmeyi başardı. İlk 4 maçında 3 mağlubiyet alan Sırp temsilcisi ise tek galibiyetini 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko karşısında aldı.

Temsilcimizin deneyimli başantrenörü Ergin Ataman maç öncesi yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'nde bu hafta iki maç oynayacaklarını belirterek, "Çift maç haftasına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Kızılyıldız mts tehlikeli bir takım. Rakibimiz James Gist ve Mouhammad Faye gibi hareketli uzunları, Michael Ojo gibi pota altında etkili ismi olan ve aynı zamanda dış adamları iyi savunma yapan bir takım. Taraftarımızın vereceği motivasyon ile tempolu oynayıp, kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Vasilije Micic ise Avrupa Ligi'ndeki tüm maçların zorlu geçtiğini anlatarak, "40 dakika boyunca maça konsantre olmalıyız ve rakibimizin fiziksel oyununa aynı şekilde yanıt vermeliyiz. Umarım taraftarımız yine salonu tamamen doldurur. Kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.