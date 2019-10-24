Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi!

Mücadeleye isabetli dış atışlarla giriş yapan Real Madrid, bir anda 9-0'ı buldu. Ergin Ataman'ın molası sonrası taraftar desteğini de arkasına alan temsilcimiz Anadolu Efes, 15-2'lik seri yaptı ve periyodu da 15-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da savunmada enerjisi yüksek, hücumda akıllı top çevirerek başlayan Anadolu Efes, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardı (22-13). Sonrasında Real Madrid oyuna iyice ağırlığını koydu ve devreye 31-29 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 5 dakikalık bölümünde 15-5'lik seri yakalayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci 5 dakikalık bölümde de içeriden Dunston - dışardan Simon ile etkili olup üçüncü periyot sonunda 56-50'yi yakaladı.

Mücadelenin son çeyreğine 5-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, maçın bitimine 08:48 kala çift haneli farka ulaştı (61-50). Dunston ve Simon etkili oyunlarını maçın son bölümünde de sürdürdü ve lacivert-beyazlı temsilcimiz mücadeleyi 76-60 kazandı.

Maçın öne çıkan isimleri: Krunoslav Simon & Bryant Dunston! Simon attığı 17 sayının yanında yaptığı 4 asistle dışarıdan, 17 sayısına 8 ribaunt ekleyen Dunston da içerden ikinci yarı sazı eline aldı ve temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanmasını bildi.