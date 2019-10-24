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24 Ekim 2019, Perşembe
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'i devirdi!

Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi!

Euroleague'de , İspanyol devi ile karşı karşıya geldi. 'ın öğrencileri sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 76-60 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Mücadeleye isabetli dış atışlarla giriş yapan , bir anda 9-0'ı buldu. 'ın molası sonrası taraftar desteğini de arkasına alan temsilcimiz , 15-2'lik seri yaptı ve periyodu da 15-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda da savunmada enerjisi yüksek, hücumda akıllı top çevirerek başlayan Anadolu Efes, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardı (22-13). Sonrasında Real Madrid oyuna iyice ağırlığını koydu ve devreye 31-29 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 5 dakikalık bölümünde 15-5'lik seri yakalayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci 5 dakikalık bölümde de içeriden Dunston - dışardan Simon ile etkili olup üçüncü periyot sonunda 56-50'yi yakaladı.

Mücadelenin son çeyreğine 5-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, maçın bitimine 08:48 kala çift haneli farka ulaştı (61-50). Dunston ve Simon etkili oyunlarını maçın son bölümünde de sürdürdü ve lacivert-beyazlı temsilcimiz mücadeleyi 76-60 kazandı.

Maçın öne çıkan isimleri: Krunoslav Simon & Bryant Dunston! Simon attığı 17 sayının yanında yaptığı 4 asistle dışarıdan, 17 sayısına 8 ribaunt ekleyen Dunston da içerden sazı eline aldı ve temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanmasını bildi.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 23:22
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