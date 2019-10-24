Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi!
Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Ergin Ataman'ın öğrencileri sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 76-60 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Mücadeleye isabetli dış atışlarla giriş yapan Real Madrid, bir anda 9-0'ı buldu. Ergin Ataman'ın molası sonrası taraftar desteğini de arkasına alan temsilcimiz Anadolu Efes, 15-2'lik seri yaptı ve periyodu da 15-11 önde bitirdi.
İkinci periyoda da savunmada enerjisi yüksek, hücumda akıllı top çevirerek başlayan Anadolu Efes, bir ara farkı 9 sayıya kadar çıkardı (22-13). Sonrasında Real Madrid oyuna iyice ağırlığını koydu ve devreye 31-29 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 5 dakikalık bölümünde 15-5'lik seri yakalayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, ikinci 5 dakikalık bölümde de içeriden Dunston - dışardan Simon ile etkili olup üçüncü periyot sonunda 56-50'yi yakaladı.
Mücadelenin son çeyreğine 5-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, maçın bitimine 08:48 kala çift haneli farka ulaştı (61-50). Dunston ve Simon etkili oyunlarını maçın son bölümünde de sürdürdü ve lacivert-beyazlı temsilcimiz mücadeleyi 76-60 kazandı.
Maçın öne çıkan isimleri: Krunoslav Simon & Bryant Dunston! Simon attığı 17 sayının yanında yaptığı 4 asistle dışarıdan, 17 sayısına 8 ribaunt ekleyen Dunston da içerden ikinci yarı sazı eline aldı ve temsilcimiz Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanmasını bildi.
- 24.10.2019
- Güncelleme: 24.10.2019 23:22
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Braga'da Ricardo Sa Pinto: Beşiktaş’ın durumunu kendi lehimize çevirebiliriz
Toplam 1
Yorum
karakartal Takımın iyiyse her zaman kazanma şansın var kötüyse her zaman kaybetme durumun var beşiktaş kötünün kötüsü
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Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
Toplam 1
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karakartal Yönetim avcı yı göndermek için takımın küme düşmesini bekliyor heralde
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Derbi hakemi Mete Kalkavan
Toplam 2
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karakartal En basit maçları bile kaldıracak yapıya sahip olmayan meteyi bu maça atamak tek kelimeyle art niyettir maçı dinamitlemektir
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