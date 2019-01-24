Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Baskonia
24 Ocak 2019, Perşembe
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'in konuğu Baskonia

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Baskonia

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 20. haftasında yarın temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak maç, saat 20.15'te başlayacak.

Geçen sezon ULEB 'nda şampiyon olarak 'nde mücadele etme hakkı kazanan yeşil-siyahlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda başarılı bir performans sergileyemedi.

, Avrupa Ligi'nde geride kalan 19 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve 16 takım arasında son sırada yer aldı. Baskonia ise 9 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı Baskonia 82-56 kazanmıştı.

  1. 24.1.2019 10:26
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