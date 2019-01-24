Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Baskonia

Volkswagen Arena'da oynanacak maç, saat 20.15'te başlayacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan yeşil-siyahlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda başarılı bir performans sergileyemedi.

Darüşşafaka Tekfen, Avrupa Ligi'nde geride kalan 19 maçta sadece 2 galibiyet alabildi ve 16 takım arasında son sırada yer aldı. Baskonia ise 9 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Baskonia 82-56 kazanmıştı.