EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede Anadolu Efes, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 82-68 yendi.
Bu sonuçla, üst üste 4. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 13. galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlı ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın 5. dakikası, Anadolu Efes'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Beaubois'nın oyuna dahil olmasıyla temposunu artıran lacivert-beyazlılar, Darüşşafaka Tekfen karşısında ilk çeyreği 21-14 önde kapattı.
İkinci periyoda hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle giren ev sahibi ekip, Motum'un sayılarıyla 16. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Hücumda organize olmakta zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında orta mesafeli atışlardan ve pota altından skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 20 sayılık (45-25) bir avantajla önde gitti.
İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, kolay basketlerle 27. dakikada farkı 29 sayıya kadar yükseltti: 63-34. Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin sonuna doğru Douglas ile dış atışlardan üst üste sayılar üretse de lacivert-beyazlılar, final periyoduna 66-45 üstün girdi.
Son çeyrekte Darüşşafaka Tekfen'in farkı kapatma çabası yeterli olmadı ve Anadolu Efes, maçı 82-68 kazandı.
Öte yandan, karşılaşmada 15 sayı üreten Adrien Moerman, adını THY Avrupa Ligi tarihinde 1000 sayı barajını aşan oyuncular arasına yazdırdı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)
ANADOLU EFES: Larkin 3, Micic 11, Metecan Birsen 7, Moerman 15, Dunston 2, Beaubois 10, Doğuş Balbay 5, Motum 7, Sertaç Şanlı 4, Pleiss 6, Anderson 3, Simon 9
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 17, Muhammed Baygül 3, Peiners 5, Evans 14, Eric 8, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut, Berk Demir 2, Kidd 6, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oğuz Savaş 5, Diebler 3
1. PERİYOT: 21-14
DEVRE: 45-25
3. PERİYOT: 66-45
- 18.1.2019 22:47
- Güncelleme: 18.1.2019 22:48
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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