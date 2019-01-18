EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!
18 Ocak 2019, Cuma
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EuroLeague'deki Türk derbisi 'in!

EuroLeague'deki Türk derbisi Anadolu Efes'in!

Basketbol 'nin 19. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren mücadelede , konuk ettiği 'i 82-68 yendi.

Bu sonuçla, üst üste 4. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 13. galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlı ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın 5. dakikası, 'in 8-7 üstünlüğüyle geçildi. Beaubois'nın oyuna dahil olmasıyla temposunu artıran lacivert-beyazlılar, karşısında ilk çeyreği 21-14 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle giren ev sahibi ekip, Motum'un sayılarıyla 16. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 35-21. Hücumda organize olmakta zorlanan Darüşşafaka Tekfen karşısında orta mesafeli atışlardan ve pota altından skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, soyunma odasına 20 sayılık (45-25) bir avantajla önde gitti.

İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, kolay basketlerle 27. dakikada farkı 29 sayıya kadar yükseltti: 63-34. Darüşşafaka Tekfen, çeyreğin sonuna doğru Douglas ile dış atışlardan üst üste sayılar üretse de lacivert-beyazlılar, final periyoduna 66-45 üstün girdi.

Son çeyrekte Darüşşafaka Tekfen'in farkı kapatma çabası yeterli olmadı ve Anadolu Efes, maçı 82-68 kazandı.

Öte yandan, karşılaşmada 15 sayı üreten Adrien Moerman, adını tarihinde 1000 sayı barajını aşan oyuncular arasına yazdırdı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Garcia (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ)

ANADOLU EFES: Larkin 3, Micic 11, Metecan Birsen 7, Moerman 15, Dunston 2, Beaubois 10, 5, Motum 7, Sertaç Şanlı 4, Pleiss 6, Anderson 3, Simon 9

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 17, Muhammed Baygül 3, Peiners 5, Evans 14, Eric 8, 2, Emircan Koşut, Berk Demir 2, Kidd 6, Doğuş Özdemiroğlu 3, 5, Diebler 3

1. PERİYOT: 21-14

DEVRE: 45-25

3. PERİYOT: 66-45

  1. 18.1.2019 22:47
  2. Güncelleme: 18.1.2019 22:48
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