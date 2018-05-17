Fenerbahçe Doğuş'un üst üste 4'üncü Final Four heyecanı! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'un üst üste 4'üncü heyecanı!

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=99166879-679a-4078-9dfd-b1e46c23585b" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a>'un üst üste 4'üncü <a href="/index/final-four?id=e53c53b1-57a8-45ac-aed7-7bb48202b254" class="" rel="tag">Final Four</a> heyecanı!

    Temsilcimiz 'un da yer aldığı THY Avrupa Ligi organizasyonu yarın başlıyor. 31'inci kez yapılacak olan organizasyon, 'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

    , organizasyonunun ilk maçında Litvanya ekibi ile karşılaşacak. Stark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19:00'da başlayacak. Temsilcimiz bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde İspanyol ve 'dan eşleşmesinin galibiyle 20 Mayıs tarihinde Avrupa şampiyonluğu mücadelesi verecek.

    ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ KEZ FİNALDE
    Sarı-lacivertliler, bu sene çeyrek final dördüncü maçında Baskonia'yı 3-1'lik seriyle eleyerek üst üste 4'üncü kez Final-Four'a kaldı.
    'a katıldığı ilk senesinde 4'üncü olan temsilcimiz, ikinci senesinde finalde 'ya kaybederek ikinci olmuştu. Sarı-lacivertliler, geçen sene de 'da düzenlenen Final-Four'da ise kupayı kaldırmıştı.

    Bu arada 'un Sırp antrenörü de ilk kez yönettiği bir takımı üst üste 4'üncü kez 'a çıkardı. 22 yıllık Euroleague kariyerinde 16 kez gören ve 9 kez şampiyonluğa ulaşan Obradovic de temsilcimizle 4'üncü kez üst üste Final Four heyecanı yaşayacak.

    ?OBRADOVİC: "KENDİ ÜLKEMDE, KENDİ ŞEHRİMDE DÜZENLENMESİ ÇOK GÜZEL"
    , Final Four 2018'in Belgrad'da düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi ülkemde, kendi şehrimde düzenlenmesi çok güzel. Eminim müthiş bir taraftar desteği olacak. Tüm biletlerin satıldığını biliyorum. Final Four nerede olursa olsun orada yer almak çok güzel bir duygu" diyerek, heyecanını paylaşmıştı.

    ?FENERBAHÇE, LİTVANYA EKİBİNE KARŞI ÜSTÜN
    , Litvanya ekibi 'la 1998 yılından bu yana 12 defa karşılaştı ve bu maçların 8'inden galibiyetle ayrıldı.
    Bu sezon oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf misafir takımlar oldu. 'daki mücadeleyi Zalgiris 89-90 kazanırken, Kaunas'ın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı ise Sarı-lacivertliler 78-85 galip bitirdi.
    Final Four'da yarın oynanacak ilk maçların programı şöyle;

    19.00 -
    22.00 -

    1. 17.5.2018 09:59
    2. Güncelleme: 17.5.2018 09:59
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