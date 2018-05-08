Obradovic: "Fenerbahçe’nin büyüklüğü biliniyor" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Obradovic: "’nin büyüklüğü biliniyor"

    Obradovic: "Fenerbahçe’nin büyüklüğü biliniyor"

    ’nin kupayı üst üste kazanması gerektiğini belirten Obradovic, “Bu seviyeye gelmek için çok çalışıyoruz” diye konuştu.

    THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükselen Doğuş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. için çok mutlu olduklarını söyleyen Obradovic, elde ettikleri başarılar nedeniyle oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti. Sırp hoca, "Zalgiris, iyi tanıdığımız bir rakip, kaliteli takım. Onlara karşı 40 dakika boyunca çok iyi oynamalıyız. Taraftarımızın bizi destekleyeceğini biliyorum ve bunu bilmek gerçekten güzel. Her yerde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğu da biliniyor" ifadelerini kullandı. Tecrübeli başantrenör, bir gazetecinin eski oyuncularının antrenör olarak kendisine rakip olması yönünde sorduğu bir soruya ise, "Şu anda 100'den fazla eski oyuncum antrenörlük yapıyor. Bu da ne kadar yaşlı olduğumu gösteriyor" cevabını verdi.

    RAKİP SAKARYA BB
    F.Bahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında bugün Sakarya BB'ye konuk olacak. Saat 18:30'da Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3'ten yayınlanacak. Normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen sarılacivertli takımın üst üste 12, toplamda da 25. galibiyeti var.
    1. 8.5.2018
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