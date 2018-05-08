Obradovic: "Fenerbahçe’nin büyüklüğü biliniyor"
Fenerbahçe’nin kupayı üst üste kazanması gerektiğini belirten Obradovic, “Bu seviyeye gelmek için çok çalışıyoruz” diye konuştu.
RAKİP SAKARYA BB
F.Bahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında bugün Sakarya BB'ye konuk olacak. Saat 18:30'da Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3'ten yayınlanacak. Normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen sarılacivertli takımın üst üste 12, toplamda da 25. galibiyeti var.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
Obradovic: "Fenerbahçe’nin büyüklüğü biliniyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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