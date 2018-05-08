Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "Kendinizi evinizde hissedin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı, Belgrad’da yapılacak olan Dörtlü Final’de misafirperverlik göstereceklerini söyledi.
TÜRKİYE EN BÜYÜK GÜÇ
Sırbistan lideri de Erdoğan'ın sözlerine şu karşılığı verdi: ''Biz tabii ki Final Four'da iyi bir misafirperverlik yapacağız. Bilet konusunu bir an önce söyleyin. Çünkü 10 gün sonra maçlar oynanacak. Devlet başkanları da gelecekler. Bizim ülkemizde kendi ülkenizdeki gibi hissetmenizi isterim.'' Vucic ayrıca Erdoğan'ın 'görkemli' karşılama törenine de teşekkür ederek "Türkiye Balkanlardaki en büyük güç'' dedi.
- 8.5.2018
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
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Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "Kendinizi evinizde hissedin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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