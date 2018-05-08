Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "Kendinizi evinizde hissedin" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "Kendinizi evinizde hissedin"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: "Kendinizi evinizde hissedin"

    Erdoğan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı, Belgrad’da yapılacak olan ’de misafirperverlik göstereceklerini söyledi.

    Aleksandar Vucic, resmi ziyaret kapsamında geldiği 'da Cumhurbaşkanı 'la bir araya geldi. İlk olarak Anıtkabir'e giden Vucic, sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'la görüştü. Erdoğan ve Vucic görüşmenin ardından basın toplantısını düzenlediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F.Bahçe Doğuş'un mücadele edeceği Belgrad'da düzenlenecek 'la ilgili "F.Bahçe, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Avrupa Ligi finallerinde mücadele edecek. Sırp antrenör ve Sırp oyuncuların da katkısıyla takımımızın kupayı 2. kez kaldıracağına inanıyorum. Ortak başarıya daha imza atacağımızı düşünüyorum" dedi.

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    Sırbistan lideri de Erdoğan'ın sözlerine şu karşılığı verdi: ''Biz tabii ki Final Four'da iyi bir misafirperverlik yapacağız. Bilet konusunu bir an önce söyleyin. Çünkü 10 gün sonra maçlar oynanacak. Devlet başkanları da gelecekler. Bizim ülkemizde kendi ülkenizdeki gibi hissetmenizi isterim.'' Vucic ayrıca Erdoğan'ın 'görkemli' karşılama törenine de teşekkür ederek " Balkanlardaki en büyük güç'' dedi.
    1. 8.5.2018
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