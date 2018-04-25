Real Madrid seride 2-1 öne geçti – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    seride 2-1 öne geçti

    Real Madrid seride 2-1 öne geçti

    Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında İspanyol temsilcisi , sahasında 'ın Panathinaikos Superfoods takımını 81-74 yenerek seride 2-1 öne geçti.

    Wizink Center'da oynanan ve ilk çeyreği 17-17 eşitlikle tamamlanan maçta ev sahibi ekip, devreye 40-34 önde girdi.

    Üçüncü çeyreği de 57-53 üstün bitiren , karşılaşmayı 81-74 kazanarak seride 2-1 öne geçmeyi başardı.

    Real Madrid'de Jaycee Carroll 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Rudy Fernandez 9 sayı üretti.

    Konuk takımda ise Nick Calathes 26, 15, Mike James de 14 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

    Serinin dördüncü maçı, Real Madrid'in ev sahipliğinde 27 Nisan Cuma günü oynanacak.


    1. 25.4.2018 22:24
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