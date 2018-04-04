F.Bahçe Doğuş, normal sezonu tamamlıyor – Fotomaç – 04 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe Doğuş, normal sezonu tamamlıyor

    F.Bahçe Doğuş, normal sezonu tamamlıyor

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında yarın İspanyol ekibi ile karşılaşacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

    Son şampiyon , normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'a yükselmişti. Ligde 21 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, son haftalarda yüksek bir form grafiği ortaya koyuyor. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti.

    Normal sezonun son maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi, sezonu 7. sırada bitiren ekip olacak.

    Geçen sezon ULEB 'nı alarak THY Avrupa Ligi'ne katılan ise bu sezon Avrupa'daki son maçına çıkacak. Play-off şansı bulunmayan İspanyol ekibinin 12 galibiyeti var.

    Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Unicaja Malaga, sahasında 68-67 kazanmıştı.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe Doğuş, normal sezonu tamamlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN