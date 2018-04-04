F.Bahçe Doğuş, normal sezonu tamamlıyor
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında yarın İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'a yükselmişti. Ligde 21 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, son haftalarda yüksek bir form grafiği ortaya koyuyor. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti.
Normal sezonun son maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi, sezonu 7. sırada bitiren ekip olacak.
Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı alarak THY Avrupa Ligi'ne katılan Unicaja Malaga ise bu sezon Avrupa'daki son maçına çıkacak. Play-off şansı bulunmayan İspanyol ekibinin 12 galibiyeti var.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Unicaja Malaga, sahasında 68-67 kazanmıştı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:02
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Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif
Toplam 1
Yorum
bjk advers Oğuzhan'a yapilacak en iyi teklif kendisine git demek olacaktır ! Hem isteyeni var mı onuda görmüş oluruz !
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Türkiye’de olmak gurur verici
Toplam 1
Yorum
fbcan gençleri böyle kaliteli efsaneleşmiş isimler ile buluşturmak güzel bir proje. Bu sistemi devam ettirmek altınordu için iyi bir yatırım.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 3
Yorum
wolverine82 böyle açıklamalar yapmaya devam edin bakalım daha çok maç var lig bitimine sonunda gülen işallah Beşiktaş ım olucak
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