F.Bahçe Doğuş, normal sezonu tamamlıyor

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'a yükselmişti. Ligde 21 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, son haftalarda yüksek bir form grafiği ortaya koyuyor. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti.

Normal sezonun son maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi, sezonu 7. sırada bitiren ekip olacak.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı alarak THY Avrupa Ligi'ne katılan Unicaja Malaga ise bu sezon Avrupa'daki son maçına çıkacak. Play-off şansı bulunmayan İspanyol ekibinin 12 galibiyeti var.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Unicaja Malaga, sahasında 68-67 kazanmıştı.