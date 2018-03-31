Haftanın MVP'si Doncic – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Doncic

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    THY Avrupa Ligi'nde forması giyen Sloven basketbolcu Luka Doncic, 29. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisinin deplasmanda Kızılyıldız 'yi 82-79 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanıyla oynayan Doncic, haftanın 'si unvanına layık görüldü.

    Karşılaşmada 31 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu, 24 sayı, 9 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi. Sloven basketbolcu, 2 sayılık atışlarda 5'te 4, 3 sayılık atışlarda 7'de 3 ve serbest atışlarda 9'da 7 ile oynadı.

    'ın Kızılyıldız takımında forma giyen Alen Omic, 30 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 29 verimlilik puanıyla Lassa takımından Thomas Heurtel üçüncü sırada yer aldı.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:29
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