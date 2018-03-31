Haftanın MVP'si Doncic
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen Sloven basketbolcu Luka Doncic, 29. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisinin deplasmanda Kızılyıldız MTS'yi 82-79 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanıyla oynayan Doncic, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
Karşılaşmada 31 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu, 24 sayı, 9 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi. Sloven basketbolcu, 2 sayılık atışlarda 5'te 4, 3 sayılık atışlarda 7'de 3 ve serbest atışlarda 9'da 7 ile oynadı.
Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımında forma giyen Alen Omic, 30 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 29 verimlilik puanıyla Barcelona Lassa takımından Thomas Heurtel üçüncü sırada yer aldı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:29
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Haftanın MVP'si Doncic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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