F.Bahçe Doğuş, Litvanya deplasmanında – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    F.Bahçe Doğuş, deplasmanında

    F.Bahçe Doğuş, <a href="/index/litvanya?id=6c88d187-5caf-4ee9-a81d-318bfd123f2b" class="" rel="tag">Litvanya</a> deplasmanında

    Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

    Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da yapılacak maç TSİ 21.00'de başlayacak.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 24 maçta 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, play-off turunu yükselmeyi garantileyen lider CSKA Moskova ve ikinci 'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

    Eski Fenerbahçeli basketbolcu Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı ise 15 galibiyetle 'un ardında dördüncü sırada yer alıyor.

    , 'i yenmesi durumunda play-off turuna yükselmeyi garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, dokuzuncu sıradaki temsilcisi Baskonia'nın bu akşam aynı ülkeden ile yapacağı maçta yenilmesi durumunda da adını play-off turuna yazdıracak.

    Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Zalgiris 90-89 kazanmıştı.

    Avrupa Ligi'ndeki 10. randevu
    Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris, Avrupa Ligi'nde 10. kez karşı karşıya gelecek.

    Sarı-lacivertli takımın, temsilcisiyle daha önce yaptığı 9 maçta 6'ya 3 üstünlüğü bulunuyor.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:26
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