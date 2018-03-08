Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da yapılacak maç TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 24 maçta 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, play-off turunu yükselmeyi garantileyen lider CSKA Moskova ve ikinci Olympiakos'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 15 galibiyetle Fenerbahçe Doğuş'un ardında dördüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i yenmesi durumunda play-off turuna yükselmeyi garantileyecek. Sarı-lacivertli ekip, dokuzuncu sıradaki İspanya temsilcisi Baskonia'nın bu akşam aynı ülkeden Valencia ile yapacağı maçta yenilmesi durumunda da adını play-off turuna yazdıracak.

Sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Zalgiris 90-89 kazanmıştı.



THY Avrupa Ligi'ndeki 10. randevu

Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi'nde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımın, Litvanya temsilcisiyle daha önce yaptığı 9 maçta 6'ya 3 üstünlüğü bulunuyor.