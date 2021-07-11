İtalya'ya şampiyonluğu getiren savunma

EURO 2020'de şampiyon İtalya oldu, hem de alkış toplayacak istatistiklerle...

Hücum ve orta saha oyuncularının büyük başarıları savunmanın istikrarlı performanslarıyla harmanlanınca finale uzanan İtalya, dev maçta İngiltere'yle kıran kırana bir mücadele sonucu penaltılarla mağlup ederek şampiyon oldu.

İtalya Milli Takımı'nın savunmasında ise penaltı atışlarında farkını ortaya koyan Gianluigi Donnarumma ile tecrübeleriyle turnuva boyunca defansta güven veren Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci dikkat çeken isimler oldu.

DONNARUMMA KALEDE GÜVEN VERDİ

İtalya kalesini koruyan Donnarumma, EURO 2020'de çıktıkları 7 maçın tamamında 719 dakika forma giydi. 9 kez kritik kurtarış yaparak gole izin vermeyen 22 yaşındaki Donnarumma, kalesinde sadece 4 gol gördü.

6 tehlikeli pozisyonda topu yumruklayarak uzaklaştıran Donnarumma 3 maçta kalesini gole kapattı.







TECRÜBELİ KAPTAN CHIELLINI

İtalyan savunmasının tecrübeli lideri Chiellini ise görev aldığı 5 maçta 444 dakika sahada kaldı. 315 pasının 287'sini takım arkadaşlarıyla buluşturarak % 90 gibi yüksek bir isabet oranı yakalayan 36 yaşındaki Juventus'lu savunmacı, 21 kez top uzaklaştırdı, 2 kez de kaleye yönelen tehlikeli şutu engelledi.

İSTİKRAR ABİDESİ BONUCCI

İtalyan savunmasında istikrarıyla dikkat çeken Bonucci, EURO 2020'de 7 maçta görev aldı ve 675 dakika sahada kaldı. 491 pasta 438 isabet bulan ve % 89'luk oranla oynayan 34 yaşındaki oyuncu 16 kez top uzaklaştırdı, 3 kez rakibin kaleye giden şutuna engel oldu. Bonucci şampiyonada 1 de gol attı.







TAKIM SAVUNMASINDA DA İLK SIRADA

İtalya Milli Takımı takım olarak EURO 2020'de yapılan savunmayla da göz doldurdu. İtalyanlar turnuva boyunca rakip oyunculardan 99 kez top çalarken, toplamda 107 top uzaklaştırdı, 93 faul yaptı, 12 de sarı kart gördü.