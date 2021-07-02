İtalya savunması yarı finali hak etti!

EURO 2020'de yarı finalin ilk eşleşmesi belli oldu. İsviçre'yi seri penaltı atışlarıyla saf dışı bırakan İspanya ile zorlu maçta Belçika'yı eleyen İtalya, yarı finalde karşı karşıya geldi.

Kupaya Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın da olduğu A Grubu'nda başlayan Gök Maviler, grup aşamasında kalesinde gol görmemişti. İtalya, savunmadaki muazzam istatistiğine üst turlarda da devam etti.

İtalya, grupta Türkiye, İsviçre ve Galler karşısında gol yemedi. Son 16 turunda Avusturya karşısında 90 dakika sonunda gol yemezken, uzatmaya giden maçın 114. dakikasında Sasa Kalajdzic'in golüne engel olamadı. Gök Maviler, çeyrek finalde hücum hattıyla dikkat çeken Belçika ile karşı karşıya geldi. İtalya, bu maçta da savunmasıyla ön plana çıktı ve 2-1 kazandığı maçta golü penaltıdan kalesinde gördü.

İtalya'nın turnuvada aldığı sonuçlar şöyle;

TÜRKİYE 0-3 İTALYA

İTALYA 3-0 İSVİÇRE

İTALYA 1-0 GALLER

İTALYA 2-1 AVUSTURYA

BELÇİKA 1-2 İTALYA