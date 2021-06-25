Belçika savunma dersi verdi lider bitirdi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya mücadele etti.

Oynadığı zorlu karşılaşmalardan 3 galibiyet çıkartan Belçika kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Savunmasıyla güven veren Belçikalı futbolcular 3 karşılaşmada 14 ikili mücadeleden galip ayrıldı, 19'da top çaldı. Ayrıca belçikalı futbolcular 13 de pas arası yaptı.

COURTOIS

3 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Thibaut Courtois, Danimarka maçında takımına hayat veren isimlerden biri oldu. Tecrübeli kaleci yaptığı 6 kurtarış ile Danimarkalılara geçit vermedi.

DENAYER

Belçika formasıyla 2 karşılaşmada forma giyen Denayer, ikinci maçın kritik isimlerinden oldu. Yüzde 96'lık isabetli pas oranına sahip olan Denayer, 6 top çaldı ve 4 top engellemeyi başardı.

VERTONGHEN

Belçika'nın en başarılı isimlerinden biri de kuşkusuz Jan Vertonghen... EURO 2020'de oynanan 3 karşılaşmada toplam 167 dakikada sahada kalan tecrübeli futbolcu Danimarka maçında yüzde 92 isabetli pasla oynadı. Tecrübeli futbolcu ikili mücadelelerin 5'inden galip geldi.

ALDERWEIRELD

Belçika'nın tam bir tecrübe abidesi... 32 yaşındaki futbolcu 2 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Danimarka maçında yüzde 90'lık pas isabeti ile oynayan tecrübeli isim, 1 top engelledi 3 de top çaldı.

DENDONCKER

Grupta 2 karşılaşmada forma giyen Dendoncker, İki karşılaşmada 149 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki futbolcu 4 top çaldı.

TIELEMANS

2 karşılaşmada 180 dakika sahada kalan Youri Tielemans, oynadığı iki karşılaşmanın da en etkili oyuncularından biriydi. 24 yaşındaki futbolcu, yüzde 86'lık pas yüzdesi yakaladı. 5 top çalan futbolcu 8 ikili mücadeleyi de kazandı.