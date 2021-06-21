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Savunmasıyla yıldızlaşan Hollanda namağlup son 16'da

(Avrupa Futbol Şampiyonası) C Grubu'nda oynanan son maçta Hollanda 'yı 3-0 yenerek grubunu lider tamamlamayı başardı. Hollanda, gruptaki 3 karşılaşmadan da galip ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı. Fank de Boer'in öğrencileri oynadığı 3 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol gördü. İşte Hollandalı yıldız savunmacıların grup aşamasında dkikkat çeken istatistikleri...

Savunma Hattı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:51
Savunmasıyla yıldızlaşan Hollanda namağlup son 16'da

C Grubu 3. ve son maçında lider Hollanda, 'da 'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Portakallar, 3'te 3 yaparak 9 puanla gruptan lider çıktı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 24'te ile kaydetti.

Bu sonuçla Hollanda gruptaki 3 maçını da kazanarak lider olarak son 16 turuna çıktı. Hollanda guptaki diğer karşılaşmalarda 'yı 3-2, 'yı 2-0 mağlup etmişti.

STEKELENBURG

Hollanda'nın C Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmada da kalesini korudu. 38 yaşındaki tecrübeli kaleci 270 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda yüzde 85'lik pas yüzdesiyle oynadı. Stekelenburg bu karşılaşmalarda 2 gol yedi, 5 kurtarış yaptı.

DE LIGT

Hollanda'nın 3'lü defansının ortasında yer alan , grup aşamasında 2 karşılaşmada görev aldı. 180 dakika sahada kalan 21 yaşındaki futbolcu, yüzde 95'lik pas ortalamasıyla oynadı. 3 ikili mücadeleden galip ayrılan 12 top çalmayla oynadı.

BLIND

Namağlup grubunu lider tamamlayan 3 karşılaşmada 218 dakika sahada kaldı. Yüzde 93'lük pas ortalamasıyla oynayan 31 yaşındaki futbolcu 4 ikili mücadeleden galip ayrıldı 22 top çaldı ve 1 top engelledi.

DE VIRJ

Hollanda'nın 3'lü savunmasının sağında görev alan 3 karşılaşmada 225 dakika görev aldı. Yüzde 91'lik pas yüzdesiyle oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 2 ikili mücadeleden galip ayrıldı, 29 top çaldı.

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