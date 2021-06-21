Savunmasıyla yıldızlaşan Hollanda namağlup son 16'da

EURO 2020 C Grubu 3. ve son maçında lider Hollanda, Johan Cruyff Arena'da Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Portakallar, 3'te 3 yaparak 9 puanla gruptan lider çıktı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 24'te Memphis Depay ile Georginio Wijnaldum kaydetti.

Bu sonuçla Hollanda gruptaki 3 maçını da kazanarak lider olarak son 16 turuna çıktı. Hollanda guptaki diğer karşılaşmalarda Ukrayna'yı 3-2, Asturya'yı 2-0 mağlup etmişti.

STEKELENBURG

Hollanda'nın C Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmada da kalesini Maarten Stekelenburg korudu. 38 yaşındaki tecrübeli kaleci 270 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda yüzde 85'lik pas yüzdesiyle oynadı. Stekelenburg bu karşılaşmalarda 2 gol yedi, 5 kurtarış yaptı.

DE LIGT

Hollanda'nın 3'lü defansının ortasında yer alan Matthijs De Ligt, grup aşamasında 2 karşılaşmada görev aldı. 180 dakika sahada kalan 21 yaşındaki futbolcu, yüzde 95'lik pas ortalamasıyla oynadı. 3 ikili mücadeleden galip ayrılan De Ligt 12 top çalmayla oynadı.

BLIND

Namağlup grubunu lider tamamlayan Daley Blind 3 karşılaşmada 218 dakika sahada kaldı. Yüzde 93'lük pas ortalamasıyla oynayan 31 yaşındaki futbolcu 4 ikili mücadeleden galip ayrıldı 22 top çaldı ve 1 top engelledi.

DE VIRJ

Hollanda'nın 3'lü savunmasının sağında görev alan Stefan De Vrij 3 karşılaşmada 225 dakika görev aldı. Yüzde 91'lik pas yüzdesiyle oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 2 ikili mücadeleden galip ayrıldı, 29 top çaldı.