Haberler Euro 2020 İtalya - İngiltere: 4-3 Penaltılar | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya - İngiltere: 4-3 Penaltılar | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberi: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 90 dakikası 1-1 bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayan dev maç penaltılara kaldı. Penaltı vuruşlarını ise 3-2 kazanan İtalya EURO 2020 şampiyonu oldu. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 00:55 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 01:39
İtalya - İngiltere: 4-3 Penaltılar | MAÇ SONUCU - ÖZET

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere kozlarını paylaştı.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 90 dakikası 1-1 bitti ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayan dev maç penaltılara kaldı. Penaltı vuruşlarını ise 3-2 kazanan İtalya, 53 yıl sonra EURO 2020 şampiyonu oldu.

İTALYA 2. KEZ!

Uzun bir yenilmezlik serisine sahip olan İtalya 2'nci kez kupayı müzesine götürdü.

İtalyanlar daha önce oynadıkları 3 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali'nde 1 kez kupayı kaldırma başarısı göstermişti. EURO 1968'de Yugoslavya'yı mağlup ederek kupayı kazanan İtalyanlar, EURO 2020 Finali'nde Fransa'ya, EURO 2012 Finali'nde ise İspanya'ya mağlup olarak 2'nci olmuştu.

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