GaleriEuro 2020İtalya İngiltere maçında ortalığı karıştırdı! EURO 2020 finalinde sahaya girdi ve...
İtalya İngiltere maçında ortalığı karıştırdı! EURO 2020 finalinde sahaya girdi ve...
Son dakika haberi... EURO 2020 final maçında İtalya ve İngiltere karşı karşıya gelirken, maçta beklenmedik bir olay yaşandı. Maçın bitimine dakikalar kala bir taraftar, Wembley Stadı'na girdi ve güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. İşte EURO 2020 finalinde oynanan İtalya - İngiltere maçında sahaya giren o taraftar ve o kareler... | EURO 2020 haberleri
Giriş Tarihi: 12.07.2021 00:01 , Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 00:02
İtalya İngiltere maçında ortalığı karıştırdı! EURO 2020 finalinde sahaya girdi ve...