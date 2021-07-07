Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: UEFA Christian Eriksen ve hayatını kurtaran doktorları EURO 2020 final maçına davet etti

Son dakika spor haberi: UEFA Christian Eriksen ve hayatını kurtaran doktorları EURO 2020 final maçına davet etti

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de Danimarka Milli Takımı formasıyla Finlandiya'ya karşı oynadığı maçta kalp krizi geçirerek futbolseverleri endişelendiren Christian Eriksen, acil müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Futbol hayatı tehlikede olan yıldız isme UEFA'dan jest geldi. Danimarkalı yıldız ve hayatını kurtaran doktorlar, Wembley'de oynanacak final maçı için stada davet edildi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:23
Son dakika spor haberi: UEFA Christian Eriksen ve hayatını kurtaran doktorları EURO 2020 final maçına davet etti

EURO 2020'de B Grubu'nda oynanan Finlandiya-Danimarka maçında bir anda yere yığılan Christian Eriksen, tüm spor camiasına korku dolu anlar yaşatmıştı. Sahada duran kalbi, doktorların acil müdahalesi ile çalıştırılan yıldız futbolcunun profesyonel futbol kariyerinin henüz devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Kalbine pil yerleştirilen yıldız isme UEFA'dan jest geldi.

UEFA, Christian Eriksen ve eşi ile onun hayatını kurtaran müdahaleyi yapan doktorları Wembley'de pazar günü oynanacak final müsabakasına davet etti. Ancak oyuncunun final maçında tribünde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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