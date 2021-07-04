İngiliz fırtınası

Avrupa Şampiyonası'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak olan İngiltere, Roma'da karşılaştığı Ukrayna'yı rahat bir skorla geçerek amacına ulaştı: 4-0. Maça Harry Kane'in golüyle başlayan İngiltere, ikinci yarının ilk dakikasında da Harry Maquire ile farkı ikiye çıkardı. Usta golcü Kane, 50. dakikada İngiltere'yi rahatlatan golü Ukrayna ağlarına gönderdi.

SHAW'DAN 2 ASİST

Karşılaşmanın 57. dakikasında giren Jordan Henderson, 63'te Mount'un kornerinden gelen topu filelere gönderdi: 4-0. Grup maçlarında golleriyle takımını sırtlayan Sterling'in sessiz kaldığı maçta Luke Shaw, iki asistle geceye damgasını vurdu. Birçok şuta engel olan Ukrayna kalecisi Bushchan'a rağmen farklı kazanan İngiltere, Danimarka ile final için kapışacak.