Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Belçika kaptanı Jan Vertonghen'den İtalya maçı sonrası öz eleştiri!

Son dakika spor haberi: Belçika kaptanı Jan Vertonghen'den İtalya maçı sonrası öz eleştiri!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020 çeyrek finalinde İtalya'ya yenilerek turnuvaya veda eden Belçika Milli Takımı'nın tecrübeli kaptanı Jan Vertonghen, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:41
Son dakika spor haberi: Belçika kaptanı Jan Vertonghen'den İtalya maçı sonrası öz eleştiri!

Belçika Milli Takımı'nın kaptanı Jan Vertonghen, EURO 2020'de İtalya'ya yenilip elendikleri çeyrek final maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Jan Vertonghen açıklamasında "Bu mağlubiyet beni daha da üzüyor çünkü benim hatamla İtalya bir gol attı. Maçın o anında topun hakimiyeti bizde değildi. Ben de topu ayağımda tutup biraz hızlarını kaybetirmek istedim. Ceza sahasında bu iyi bir fikir değildi" diye konuştu.

Turnuvadan elendikleri için mutsuz olduğunu söyleyen Vertonghen, "Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Tam olarak neyi analiz edemiyoruz, neyi eksik yapıyoruz bunu bulmalıyız" ifadelerini kullandı.

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