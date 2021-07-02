Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek finali dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Turnuvada favori olarak gösterilen Belçika ile İtalya, yarı final bileti alabilme adına sahaya çıktı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. Vincic'in yardımcılıklarını Klancnik ve Kovacic yapıyor. Müsabakanın VAR koltuğunda Dankert görev yapıyor. Belçika-İtalya çeyrek final maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

BELÇİKA-İTALYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika ile İtalya'nın karşı karşıya geldiği mücadele 22.00'de başladı. Kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

KAZANAN TAKIMIN RAKİBİ İSPANYA!

Belçika ile İtalya arasında oynanacak olan EURO 2020 çeyrek final maçında kazanan takım, yarı finalde İspanya ile eşleşecek. İspanya çeyrek finalde İsviçre'yi penaltı atışları sonucu mağlup ederek yarı finale yükseldi.