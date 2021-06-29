Mütevazı Ukrayna

Bağımsız olmadan önce Ukraynalı oyuncular Sovyetler Birliği'de forma giyiyordu. Ukrayna'nın FIFA tarafından tanınması gecikince 94 Dünya Kupası elemelerinde mücadele edemedi. Bu sırada bazı Ukraynalı futbolcular, Rus milli takımında oynadılar. Sonrasında Shevchenko, Tymoshchuk, Rebrov gibi isimler Ukrayna milli takımının çekirdeğini oluşturdular.



EN PAHALISI MALINOVSKI

Ukrayna'nın en değerli kramponu Atalanta'da forma giyen Malinovskyi. 30 milyon euro piyasa değeri olan orta sahayı; 25'er milyon euro ile Tsygankov ve Zinchenko izliyor. Onları ise 17 milyon euro ile Mykolenko takip ediyor.



EURO 2020'nin iddiasız ama turnuvaya renk katan ekiplerinden biri de hiç şüphesiz Ukrayna... Mütevazı bir kadroya sahip olan Doğu Avrupa ülkesi, C Grubu'nda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile en iyi 3.ler arasına girip son 16'ya kaldı. Bugün İsveç ile oynayacağı maçı kazanarak çeyrek finale yükselmek isteyen mavi-sarılılar böylece Hollanda, Portekiz, Türkiye gibi iddialı takımların yapamadığı yapıp gidebildiği kadar gitmek istiyor. Ukrayna uzun bir futbol tarihine sahip olmamasına rağmen yine de başarıları bir ülke.



SHAKHTAR VE DİNAMO KIEV

SSCB'nin bölünmesinden sonra 1992'de ilk resmi maçına çıkan Ukrayna, 2000 Avrupa Şampiyonası ve 2002 Dünya Kupası şansını playoff maçlarında kaybetse de 2006 Dünya Kupası'na katıldı. İlk kez yer aldığı Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen mavi-sarılılar, bu turda İtalya'ya elendi. Tarihinde ilk kez ev sahipliğinde 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Ukrayna turnuvaya gruplarda veda etmiştir.



DÜNYADA 24. SIRADA

Ukrayna, uluslararası arenadaki performansıyla FIFA sıralamasında iyi bir noktada. 24. basamakta yer alan sarı- maviler; Türkiye (29), Rusya (38), Norveç (42) gibi takımların üzerinde.