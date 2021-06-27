Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Hollanda Çekya maçında Matthijs de Ligt kırmızı kartla oyun dışında kaldı!

Son dakika spor haberi: Hollanda Çekya maçında Matthijs de Ligt kırmızı kartla oyun dışında kaldı!

EURO 2020 son 16 turu maçında Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 52. dakikasında çok tartışmalı bir an yaşandı. Partik Schick ile iliki mücadeleye giren Matthijs de Ligt, topu eliyle önüne alınca hakem oyunu durdu. Çekyalı futbolcular bariz gol şansı nedeniyle itirazda bulundu ve hakem VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen Sergei Karasev, De Ligt'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 20:29 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 21:50
Son dakika spor haberi: Hollanda Çekya maçında Matthijs de Ligt kırmızı kartla oyun dışında kaldı!

EURO 2020 son 16 turu maçında Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmanın 52. dakikasında çok tartışmalı bir an yaşandı.

Defansın arkasına hareketlenen Patrik Schick, rakibinden sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kalmak isterken, Hollanda'nın yıldızı Matthijs de Ligt topu eliyle önüne aldı.

Önce Hollandalı yıldıza sarı kart gösteren Rus hakem, yapılan uyarının ardından pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.

Pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendiren Sergei Karasev, De Ligt'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

İŞTE O POZİSYON:


Not: Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.

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