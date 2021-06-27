Hollanda - Çekya: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) son 16 turunda Hollanda ile Çekya kozlarını paylaştı.

Macaristan'da Puskas Arena'da oynanan ve Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev'in yönettiği zorlu mücadele Çekya'nın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Çekya'ya galibiyeti getiren goller, Tomas Holes ve Patrik Schick'ten geldi.

Bu sonuçla Çekya çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu.

HOLLANDA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 51. dakikasında Hollanda'nın yıldızı De Ligt, Patrik Schick ile girdiği ikili pozisyonda topu eliyle önüne alınca karşılaşamanın hakemi VAR'a gitti ve yıldız futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.