İsveç-Polonya maçı CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında İsveç ile Polonya kozlarını paylaşacak. Grubu lider olarak tamamlamak isteyen İsveç mutlak galibiyet ararken, tek puanını İspanya'dan alan Polonya da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İSVEÇ-POLONYA İLK 11'LER

İSVEÇ: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison

POLONYA: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Lewandowski, Swiderski

İSVEÇ - POLONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan İsveç - Polonya maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.