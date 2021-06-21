Haberler Euro 2020 Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 istatistiği tarihe geçti!

'mızın istatistiği tarihe geçti!

'nda A Grubu'nda mücadele eden 'mız, 3 maçından da puan alamayarak turnuvaya veda etti. Millilerin bu istatistiği ise tarihe geçti. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:24
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2020 istatistiği tarihe geçti!

yönetiminde tarihinde ilk kez üst üste üç maçta yenilen , Danimarka'dan sonra iki Avrupa Şampiyonası'nı sıfır puanla tamamlayan ikinci ekip oldu. Ay Yıldızlılar, ilk kez katıldığı 'nda da puan alamamıştı. Danimarka ise 1988 ve 2000'de puan alamadı.

GRUP AŞAMASININ EN KÖTÜ AVERAJI

'daki maçlarda 'a 1-0, Portekiz'e 1-0 ve Danimarka'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, o turnuvayı eksi 5 averajla tamamlamıştı. Bu turnuvayı eksi 7 averajla tamamlayan Ay Yıldızlılar, en düşük gol averajında kaldığı grup aşamasını geride bıraktı.

Euro 2000 grup maçlarına 2-1'lik yenilgisiyle başlayan , ile golsüz berabere kalmış son maçında 'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmıştı.Haberler.com'un haberine göre Euro 2008, Portekiz'e 2-0 yenilerek turnuvaya başlayan Ay Yıldızlılar, 'yi 2-1 ve 'ni 3-2 yendi.Euro 2016'da Hırvatistan'a 1-0, İspanya'ya 3-0 yenilen Çek Cumhuriyeti'ni ise 2-0 yenerek grup maçlarını tamamlamıştı.

Avrupa Şampiyonası tarihinin en kötü averaja sahip takımları:

2000 - Danimarka (0-8)
2004 - Bulgaristan (1-9)
2012 - (1-9)
1984 - Yugoslavya (2-10)
2020 - Türkiye (1-8)

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