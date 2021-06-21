Haberler Euro 2020 Finlandiya Belçika EURO 2020 maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

3. maçında ile karşı karşıya gelecek. 3 puanı bulunan Finlandiya ile 6 puanlı Belçika, 'nda oynanacak. Peki Finlandiya-Belçika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte mücadeleyle ilgili tüm detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:33
Finlandiya Belçika EURO 2020 maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan devam ediyor. B Grubu 3. ve son maçında ile kozlarını paylaşacak. 'nın 'nda oynanacak mücadele gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşmada Alman hakem düdük çalacak.

FİNLANDİYA BELÇİKA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Finlandiya: Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pohjanpalo, Pukki

Belçika: Courtois; , Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, , ; , E. Hazard;

FİNLANDİYA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
'nda oynanacak Finlandiya-Belçika maçı saat 22.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka 'den canlı yayınlanacak.

SON DAKİKA