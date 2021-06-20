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Son dakika haberleri: - maçı öncesi sokakları Marşı ile inledi!

ile arasında oynanacak olan A Grubu maçına ev sahipliği yapacak 'de Marşlı geçit töreni düzenlendi. 'ı desteklemek için Bakü’de bulunan Türk futbolseverler maçı sabırsızlıkla beklerken, başkent sokakları Mehter Marşı ile inledi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 16:36 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 16:36
Son dakika EURO 2020 haberleri: İsviçre - Türkiye maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi!

'ın başkenti 'deki 'nda bu akşam TSİ 19.00'da oynanacak - A Grubu maçında 'ı desteklemek için Bakü'de bulunan Türk futbolseverler maçı sabırsızlıkla beklerken, başkent sokakları Marşı ile inledi.

Maçın başlamasına saatler kala Bakü'de en işlek caddelerinden biri olan 'nda Mehter Marşı eşliğinde düzenlenen yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı. Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu.

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