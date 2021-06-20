İsviçre - Türkiye maçı CANLI | EURO 2020

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu'ndaki 3. ve son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlılar mutlak üç puan parolasıyla çıktı.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Seferovic, Embolo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak

📺 İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - Türkiye maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

💪 TEK ŞANS GALİBİYET

A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek. Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.