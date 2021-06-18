Son dakika spor haberi: Galler Milli Takımı'nın ilk 11'inde ilginç detay! 5 futbolcu...

A Milli Takım'ımız, EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Galler Milli Takımı'nın ilk 11'inde forma giyen 5 futbolcu, İngiltere'de 2. lig seviyesindeki Championship takımlarında forma giyiyor. İkinci golü atan Roberts Swansea'de, Mepham Bournemouth'ta Allen Stoke City'de, Morrell Luton Town'da, Moore da Cardiff City'de kariyerlerini sürdürüyor. Ayrıca kalecileri Ward da Premier Lig ekibi Leicester City'de yedek kulübesinin gediklisi.

AY-YILDIZLILAR AÇIK ARA FARKLA DAHA DEĞERLİ

Galler Milli Takımı'nın diğer oyuncularından Bale geride bıraktığımız sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçirirken, James Manchester United'da, Davies Tottenham'da, Ramsey de Juventus'ta görev yapıyor. Galler ve Türkiye'nin 26 kişilik kadroları karşılaştırıldığında ay yıldızlı ekibimizin açık fark attığı görülüyor.

Galler'in toplam kadro değeri 177 milyon Euro'yu bulurken, Türk Milli Takımı'ndaki oyuncuların değeri 325 milyon Euro'ya ulaşıyor. İlk 11'lerin değeri ise Türkiye'nin 170 milyon, Galler'in 100 milyon Euro.



