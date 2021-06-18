Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Galler Milli Takımı'nın ilk 11'inde ilginç detay! 5 futbolcu...

Son dakika spor haberi: 'nın ilk 11'inde ilginç detay! 5 futbolcu...

ikinci maçında A Milli Takım'ımız, Galler'e 2-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Ay-yıldızlılara karşı dersini iyi çalışan Galler'in kadrosunda ilginç bir detay dikkat çekti. A Milliler'e karşı ilk 11'inde 5 futbolcu 2. Lig seviyesindeki takımlarında forma giyiyor. Öte yandan , kadro değeri bakımından Galler kadrosunun toplam kadro değerinden açık ara önde bulunuyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 11:27
Son dakika spor haberi: Galler Milli Takımı'nın ilk 11'inde ilginç detay! 5 futbolcu...

A Milli Takım'ımız, ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. 'nın ilk 11'inde forma giyen 5 futbolcu, 'de 2. lig seviyesindeki takımlarında forma giyiyor. İkinci golü atan Swansea'de, Mepham Bournemouth'ta Allen 'de, Morrell Luton Town'da, Moore da 'de kariyerlerini sürdürüyor. Ayrıca kalecileri Ward da ekibi 'de yedek kulübesinin gediklisi.

AY-YILDIZLILAR AÇIK ARA FARKLA DAHA DEĞERLİ
Galler Milli Takımı'nın diğer oyuncularından Bale geride bıraktığımız sezonu 'da kiralık olarak geçirirken, 'da, Tottenham'da, Ramsey de Juventus'ta görev yapıyor. Galler ve Türkiye'nin 26 kişilik kadroları karşılaştırıldığında ay yıldızlı ekibimizin açık fark attığı görülüyor.

Galler'in toplam kadro değeri 177 milyon Euro'yu bulurken, 'ndaki oyuncuların değeri 325 milyon Euro'ya ulaşıyor. İlk 11'lerin değeri ise Türkiye'nin 170 milyon, Galler'in 100 milyon Euro.


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