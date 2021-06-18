Hırvatistan Çekya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park Stadyumu'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER!

Hırvatistan: Livakovic, Vida, Vrsaljko, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Modric, Rebic.

Çekya: Vaclik, Kalas, Boril, Celutska, Coufal, Masopust, Soucek, Jankto, Kral, Darida, Schick.