Haberler Euro 2020 Hırvatistan Çekya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan fırtınası devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanaırken sıra D Grubu'na geldi. İlk maçında İngiltere karşısında sahadan mağlup ayrılan Hırvatistan, İskoçya'yı 2-0'la geçen Çekya ile karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte ayrıntılar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 12:07
Hırvatistan Çekya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İskoçya'nın şehrindeki 'ndaki mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

D Grubu'ndaki ilk maçında İngiltere'ye 1-0 yenilen Hırvatistan'ın henüz puanı bulunmuyor. Çekya ise ilk maçında İskoçya'yı 2-0 mağlup etti.

MUHTEMEL 11'LER!

Hırvatistan: , , , Caleta-Car, , , , , , Modric, .

Çekya: Vaclik, Kalas, Boril, Celutska, Coufal, Masopust, Soucek, Jankto, Kral, Darida, Schick.

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