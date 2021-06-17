Mert Müldür: Çok üzgünüz

Galler maçında Umut Meraş sakatlanınca oyuna giren Mert Müldür turnuvanın hiç istedikleri gibi gitmediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu "Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok." dedi.
Galler maçında Umut Meraş sakatlanınca oyuna giren Mert Müldür turnuvanın hiç istedikleri gibi gitmediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu "Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız, bilmiyorum ama elimizden geleni İsviçre maçında yapmalıyız. Biz elimizden geleni yapıp sonrasında bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.