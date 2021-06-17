Haberler Euro 2020 Mert Müldür: Çok üzgünüz

: Çok üzgünüz

maçında Umut Meraş sakatlanınca oyuna giren turnuvanın hiç istedikleri gibi gitmediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu "Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok." dedi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Mert Müldür: Çok üzgünüz
maçında Umut Meraş sakatlanınca oyuna giren turnuvanın hiç istedikleri gibi gitmediğini söyledi. 22 yaşındaki futbolcu "Hepimiz çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Üzücü bir olay, yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız, bilmiyorum ama elimizden geleni maçında yapmalıyız. Biz elimizden geleni yapıp sonrasında bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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