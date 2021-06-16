Haberler Euro 2020 Türkiye - Galler maçı CANLI SKOR | EURO 2020

Türkiye - Galler maçı CANLI SKOR | EURO 2020

EURO 2020 A Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya mağlubiyetinin ardından ikinci maçında Galler ile karşılaşıyor. Bizim Çocuklar, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi kazanarak avantajı yakalamak istiyor. Türkiye - Galler maçının canlı anlatımı haberimizde... | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:30 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:40
Türkiye - Galler maçı CANLI SKOR | EURO 2020

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar sahadan 3 puan alarak gruptan çıkma adına avantaj yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

Türkiye: , Zeki, , , Umut, , , Cengiz, , Kenan, Burak

Galler: ; Roberts, Mepham, , ; , Allen; , , ;

TÜRKİYE - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - İsviçre maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

HAKEM ARTUR DIAS

Türkiye - Galler arasında oynanan A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem yönetiyor.

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