Haberler Euro 2020 İtalya - İsviçre: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

- : 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) |

'nin iddialı takımlarınan , 'ımızın da yer aldığı A Grubu'ndaki ikinci maçında ile karşılaştı. Gök Mavililer, rakibini (2) ve Ciro Immobile'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İtalyanlar böylece son 16'ya yükselmeyi garantiledi.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:51 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:58
İtalya - İsviçre: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2020

'nin ev sahiplerinden , yoluna kayıpsız devam ediyor. A Grubu'ndaki ilk maçında 'ımızı 3-0 yenen İtalyanlar, bu kez de 'yi 3-0 mağlup etti.

İtalyanları zafere taşıyan golleri 26 ve 52'de ile 89'da Ciro Immobile kaydetti.

Puanını 6'ya yükseltip, gruptan çıkmayı garantiledi. İsviçre ise iki maç sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

İtalya gruptaki son maçında pazar günü ile karşılaşacakken, İsviçre ise aynı gün A Milli Takım'ımızla mücadele edecek.

SON DAKİKA