Haberler Euro 2020 İngiltere-Hırvatistan: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün açılış mücadelesinde D Grubu maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 İngiltere'nin üstünlüğü ile tamamlanırken, ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 18:23
İngiltere-Hırvatistan: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

D Grubu ilk maçında , 'ı konuk etti. 'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 57'nci dakikada 'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan , topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından rakip kalede daha etkili olan İngilizler, girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele 1-0 sona erdi.

İngiltere, C Grubu'ndaki ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü 22.00'de ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün saat 19.00'da Çekya ile mücadele edecek.

JUDE BELLINGHAM, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA FORMA GİYEN EN GENÇ OYUNCU OLDU

İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan giren , Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

82'nci dakikada 'nin yerine oyuna dahil olan Bellingham, 17 yıl 349 günlük iken görev alarak, şampiyonada forma giyen en genç oyuncu unvanının sahibi oldu.

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