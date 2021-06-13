Haberler Euro 2020 Danimarkalı Christian Eriksen'in tedavisine hastanede devam edilecek

Danimarkalı 'in tedavisine hastanede devam edilecek

. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda ile oynanan maçta fenalaşan Danimarkalı oyuncu 'in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 17:15
Danimarkalı Christian Eriksen'in tedavisine hastanede devam edilecek

Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, detaylı incelemeler yapmak amacıyla Eriksen'in tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.

Federasyon yetkililerince sabah gerçekleştirilen ziyarette milli takım arkadaşlarına selam gönderen Interli 29 yaşındaki oyuncuya, her türlü desteğin verileceği de vurgulandı.

, 'ndaki Danimarka- maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi 'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

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