Haberler Euro 2020 Mancini: Harika bir başlangıç oldu

: Harika bir başlangıç oldu

Kupanın açılış maçında ev sahipliği yapan , 'da oynanan mücadelede Milli Takımımızı 3-0 mağlup ederken Roberto bir hayli keyifliydi. ekibinin usta hocası " son dönemde futboluna damga vuran ekiplerden. şampiyonu 'yı yendiler. 'yı yendiler. Bizim için hiç kolay bir maç değildi" dedi. Mancini şunları söyledi: "İyi bir grafik yakaladık. Bunu devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Önce gruptan çıkmayı ardından da rakiplerimizi bir bir elemeyi istiyoruz. İyi bir takımız"

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Mancini: Harika bir başlangıç oldu

Kupanın açılış maçında ev sahipliği yapan , 'da oynanan mücadelede Milli Takımımızı 3-0 mağlup ederken Roberto bir hayli keyifliydi. ekibinin usta hocası " son dönemde futboluna damga vuran ekiplerden. şampiyonu 'yı yendiler. 'yı yendiler. Bizim için hiç kolay bir maç değildi" dedi. Mancini şunları söyledi: "İyi bir grafik yakaladık. Bunu devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Önce gruptan çıkmayı ardından da rakiplerimizi bir bir elemeyi istiyoruz. İyi bir takımız"

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