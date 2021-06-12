Mancini: Harika bir başlangıç oldu

Kupanın açılış maçında ev sahipliği yapan İtalya, Roma'da oynanan mücadelede Milli Takımımızı 3-0 mağlup ederken Roberto Mancini bir hayli keyifliydi. İtalyan ekibinin usta hocası "Türkiye son dönemde Avrupa futboluna damga vuran ekiplerden. Dünya şampiyonu Fransa'yı yendiler. Hollanda'yı yendiler. Bizim için hiç kolay bir maç değildi" dedi. Mancini şunları söyledi: "İyi bir grafik yakaladık. Bunu devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Önce gruptan çıkmayı ardından da rakiplerimizi bir bir elemeyi istiyoruz. İyi bir takımız"