Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçı öncesi Hamit Altıntop: Kendine inanan bir ekip istiyorum

Türkiye ile İttalya'nın karşı karşıya geleceği EURO 2020 açılış maçı öncesi TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. İtalya mücadelesini TRT Spor'a yorumlayan Altıntop, "Kendine inanan bir ekip istiyorum" dedi. İşte o açıklamalar...



Hamit Altıntop: İlk önce açılış maçı olması, Avrupa olsun her futbolseverin ilgisini çekecektir. Güzel bir yoldan geldik. Hakettiğimiz sonuçları aldık. Bugün de tabi beklentilerimiz var. Gerçekleri de her zaman göz önünde bulundurmak lazım. İtalya takımına karşı oynayacağız. Çok teknik, taktik anlamda olgun, çok büyük bir ekole sahip olan bir takımla karşılaşacağız. Roberto Mancini gibi Türkiye'de görev almış Türk futbolunu yakından tanıyan hocaları var. Eksilerimiz de var artılarımız da var. Mütevazı olmakta fayda var. Kararlı, istekli, arzulu ve keyif alan bir takım bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun iyi futbol, kararlı, özgüvenli, doğru pozisyon alan ve kendine inanan bir ekip istiyorum. İnşallah arkadaşlarımız bugün bunları yansıtacaktır.