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Son dakika haberleri: maçı öncesi : Kendine inanan bir ekip istiyorum

Son dakika spor haberi: heyecanı ile arasında oynanan maç ile başlıyor. Kritik mücadele öncesi Yönetim Kurulu Üyesi açıklamalarda bulundu. Açılış maçı olmasının ilgi çekici olduğunu belirten Altıntop, "Teknik, taktik anlamda olgun bir takıma karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 21:49
Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçı öncesi Hamit Altıntop: Kendine inanan bir ekip istiyorum

ile 'nın karşı karşıya geleceği açılış maçı öncesi Yönetim Kurulu üyesi açıklamalarda bulundu. mücadelesini TRT Spor'a yorumlayan Altıntop, "Kendine inanan bir ekip istiyorum" dedi. İşte o açıklamalar...

Hamit Altıntop: İlk önce açılış maçı olması, olsun her futbolseverin ilgisini çekecektir. Güzel bir yoldan geldik. Hakettiğimiz sonuçları aldık. Bugün de tabi beklentilerimiz var. Gerçekleri de her zaman göz önünde bulundurmak lazım. İtalya takımına karşı oynayacağız. Çok teknik, taktik anlamda olgun, çok büyük bir ekole sahip olan bir takımla karşılaşacağız. gibi Türkiye'de görev almış Türk futbolunu yakından tanıyan hocaları var. Eksilerimiz de var artılarımız da var. Mütevazı olmakta fayda var. Kararlı, istekli, arzulu ve keyif alan bir takım bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun iyi futbol, kararlı, özgüvenli, doğru pozisyon alan ve kendine inanan bir ekip istiyorum. İnşallah arkadaşlarımız bugün bunları yansıtacaktır.

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