Haberler Euro 2020 Çizme basınında Türkiye yorumları! "Gerçek rakip"

basınında yorumları! "Gerçek rakip"

ilk maçında ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulunan basını, Ay-yıldızlılarımız için "Gerçek rakip" yorumunu yaptı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Çizme basınında Türkiye yorumları! "Gerçek rakip"

Alessandro Bocci (): başka bir hikaye ve güçlü bir takım. Bana göre Türkiye, 'nın bu gruptaki gerçek rakibi. Zor bir maç olacak ve çok fazla belirsizlik var.

(): Türkiye iyi bir takım. Böyle turnuvalarda ikinci maçların belirleyici maç olduğu söylenir ancak bence burada ilk müsabaka olan Türkiye maçı böyle olacak.

(Radio Rai): İlginç ve dengeli bir maç olacak. Türkiye'nin kadrosu Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç kadro. Şampiyona öncesindeki performansı son derece tatmin edici idi. Türkiye'nin buraya kararlılık koyarak geldiğini görmek gerekir ki, bu 'Gök mavililer'i zorlayabilir.

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