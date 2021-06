Son dakika spor haberi: Fatih Terim EURO 2020'deki İtalya-Türkiye maçı öncesi İtalyan basınına konuştu!

Galatasaray'la sözleşmesindeki opisyon henüz kullanılmayan Fatih Terim, EURO 2020 öncesi İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Turnuvanın açılış maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasını değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "İtalya gibi turnuvanın favorilerinden olan bir takıma karşı açılış maçı oynayacak olmak çok kıymetli. Bütün dünyanın dikkati üstümüzde olacak" dedi.

A Milli Takım'ın EURO 2020'de elde edeceği başarıların kendisini şaşırtmayacağını dile getiren Terim, "Organizasyonun en genç kadrosuna sahibiz ama bu oyuncular, Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan ve önemli hedefleri olan isimler. Milan'dan, Juventus'tan, Lille'den, Liverpool'dan, Leicester'dan geldiler. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türkiye'nin büyük takımlarından da oyuncular var. Gençler ama aynı zamanda tecrübeliler. EURO 96'da rakiplerimizin oyuncularına baktığımda, çoğunluğu ülke dışında forma giyiyordu. 'Bir gün Türk futbolcular da yurt dışında top koşturabilecek mi?' diye hayal ederdim. 25 yıl sonra bunu başardık" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin hocası Şenol Güneş'e de değinen Terim, "Şenol Güneş benim çok eskiden beri arkadaşım, yıllarca Milli Takım'da da beraber oynadık. Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı futbol insanlarından biri. Umarım tarih tekerrür eder, hatta daha da iyi bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.

Lille'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran deneyimli teknik adam, "Burak, geçmişte de şu an olduğu kadar iyiydi. Bana göre, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığımız 2012-13 sezonunda uluslararası bir yıldız haline geldi. O sezon turnuvada 8 gol atmıştı. Lille'de yakaladığı başarılar beni şaşırtmadı. O, milli takımın lideri" dedi.

Son olarak turnuvadaki favorilerini sıralayan Terim, "Belçika, Fransa ve İngiltere, geniş kadrolarıyla öne çıkıyor ki bu durum böyle turnuvalar için avantajdır. Portekiz beni heyecanlandırıyor. Hem son şampiyon unvanına sahipler hem de Ronaldo'ya ve genç yıldızlara sahipler. Almanya ve İspanya eski gücünde gözükmese de özellikle Almanya her an her şeyi yapabilir. İtalya ve Türkiye'nin yakalayacağı hiçbir başarı da benim için sürpriz olmaz" diyerek sözlerini noktaladı.