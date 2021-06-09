Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Fatih Terim EURO 2020'deki İtalya-Türkiye maçı öncesi İtalyan basınına konuştu!

Son dakika spor haberi: EURO 2020'deki İtalya-Türkiye maçı öncesi İtalyan basınına konuştu!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'nin başlamasına sayılı günler kala, 'ın açılış maçını oynayacağı İtalya'da manşetleri Türk futbolcular süslüyor. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da teknik direktör 'le geniş bir röportaj yaptı. İtalya tecrübesi bulunan Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibi enine boyuna değerlendirdi. İşte Terim'in sözlerinden öne çıkanlar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:47
Son dakika spor haberi: Fatih Terim EURO 2020'deki İtalya-Türkiye maçı öncesi İtalyan basınına konuştu!

'la sözleşmesindeki opisyon henüz kullanılmayan , EURO 2020 öncesi İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Turnuvanın açılış maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasını değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "İtalya gibi turnuvanın favorilerinden olan bir takıma karşı açılış maçı oynayacak olmak çok kıymetli. Bütün dünyanın dikkati üstümüzde olacak" dedi.

'ın EURO 2020'de elde edeceği başarıların kendisini şaşırtmayacağını dile getiren Terim, "Organizasyonun en genç kadrosuna sahibiz ama bu oyuncular, 'nın büyük takımlarında oynayan ve önemli hedefleri olan isimler. 'dan, 'tan, 'den, Liverpool'dan, 'dan geldiler. Galatasaray, , ve gibi Türkiye'nin büyük takımlarından da oyuncular var. Gençler ama aynı zamanda tecrübeliler. EURO 96'da rakiplerimizin oyuncularına baktığımda, çoğunluğu ülke dışında forma giyiyordu. 'Bir gün Türk futbolcular da yurt dışında top koşturabilecek mi?' diye hayal ederdim. 25 yıl sonra bunu başardık" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin hocası 'e de değinen Terim, "Şenol Güneş benim çok eskiden beri arkadaşım, yıllarca Milli Takım'da da beraber oynadık. Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı futbol insanlarından biri. Umarım tarih tekerrür eder, hatta daha da iyi bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.

Lille'de şampiyonluk yaşayan 'a övgüler yağdıran deneyimli teknik adam, "Burak, geçmişte de şu an olduğu kadar iyiydi. Bana göre, 'nde çeyrek finale çıktığımız 2012-13 sezonunda uluslararası bir yıldız haline geldi. O sezon turnuvada 8 gol atmıştı. Lille'de yakaladığı başarılar beni şaşırtmadı. O, milli takımın lideri" dedi.

Son olarak turnuvadaki favorilerini sıralayan Terim, "Belçika, Fransa ve İngiltere, geniş kadrolarıyla öne çıkıyor ki bu durum böyle turnuvalar için avantajdır. Portekiz beni heyecanlandırıyor. Hem son şampiyon unvanına sahipler hem de Ronaldo'ya ve genç yıldızlara sahipler. Almanya ve İspanya eski gücünde gözükmese de özellikle Almanya her an her şeyi yapabilir. İtalya ve Türkiye'nin yakalayacağı hiçbir başarı da benim için sürpriz olmaz" diyerek sözlerini noktaladı.

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