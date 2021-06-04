Haberler Haberler Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de seyirci kararı! Münih şehrindeki karşılaşmalara 14 bin seyirci alınacak

Son dakika spor haberleri: 'de seyirci kararı! şehrindeki karşılaşmalara 14 bin seyirci alınacak

'de 'nın kentinde yapılacak karşılaşmaların 14 bin seyirciyle oynanmasına izin verileceği bildirildi. Bavyera Eyaleti Başbakanı yaptığı açıklamada, stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirtti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 19:08
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de seyirci kararı! Münih şehrindeki karşılaşmalara 14 bin seyirci alınacak

Bavyera Eyaleti Başbakanı , 'te yaptığı açıklamada, Bakanlığının hijyen ve güvenlik konsepti kapsamında stadın yüzde 20'sine kadar seyirci alınabileceğini belirterek, bunun için 14 bin seyirci anlamına geldiğini ifade etti.

'nın özel bir durum olduğunu aktaran Söder, 'deki karşılaşmaların 'daki diğer spor etkinlikleri için bir test de olabileceğini kaydetti.

Hijyen ve güvenlik konsepti, seyircilerin test yaptırması, maske takması ve stada giriş çıkışların düzenlenmesini öngörüyor.

11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020 çerçevesinde Münih'teki Allianz Arena'da grup aşamasında 3 ve çeyrek finalde 1 karşılaşmanın oynanması planlanıyor.

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