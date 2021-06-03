Haberler Haberler Son dakika spor haberi: İngiltere Milli Takımı'nda sakatlık şoku! Trent Alexander-Arnold...

Son dakika spor haberi: 'nda sakatlık şoku! -Arnold...

Son dakika spor haberi... 'nin başlamasına günler kala, 'na kötü haber geldi. - arasında oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanan -Arnold, EURO 2020 kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 21:18 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 22:24
Son dakika spor haberi: İngiltere Milli Takımı'nda sakatlık şoku! Trent Alexander-Arnold...

'nda ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan -Arnold, kadrosundan çıkarıldı.

, sakatlanan 'ın milli takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

'da forma giyen yıldız oyuncunun yaklaşık 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle EURO 2020'de olamayacağı bildirildi. Teknik direktör 'in Arnold yerine oyuncu çağırma hakkı bulunuyor.

İngiltere Milli Takımı formasını daha önce 13 kez giyen 22 yaşındaki Arnold'un a de golü bulunuyor.

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