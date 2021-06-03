Son dakika spor haberi: İngiltere Milli Takımı'nda sakatlık şoku! Trent Alexander-Arnold...

İngiltere Milli Takımı'nda Avusturya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Trent Alexander-Arnold, EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı.

İngiltere, sakatlanan Trent Alexander-Arnold'ın milli takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Liverpool'da forma giyen yıldız oyuncunun yaklaşık 6 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle EURO 2020'de olamayacağı bildirildi. Teknik direktör Gareth Southgate'in Arnold yerine oyuncu çağırma hakkı bulunuyor.

İngiltere Milli Takımı formasını daha önce 13 kez giyen 22 yaşındaki Arnold'un a de golü bulunuyor.