Xbox Game Pass yeni oyunları bünyesine dahil etti!

Son günlerde internette dolaşan bazı bilgilerde FIFA 2022 ve Battlefield 2042 oyunlarının Game Pass'e dahil edileceği haberleri daha sonra netlik kazanmış ve bilgilerin doğru olduğu ifade edilmişti. Game Pass'ın bu hamlesinin ise Microsoft ile arasında yaşanan çekişmeden kaynaklandığının bir kanıtı olduğu dile getiriliyor.

Aslına bakılırsa hem FIFA 2022'nin hem de Battlefield 2042'nin zaten Xbox Game Pass'e dahil olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Yani bu bakımdan herhangi bir sürprizden bahsedemeyiz. Ancak kullanıcıları asıl şaşırtan şey her iki yapımın da bu kadar erken servis edilecek olması.

Oyunların yakın zamanda bu serviste yer alacağını düşündüren şey ise, her iki oyunun resmi sayfalarında da yer alan posterlere Game Pass logosunun eklenmiş olması. Oyun dünyasında bu hamlenin ardından kısa bir süre içerisinde, bir duyuru ile her iki oyunun Xbox Game Pass'e ekleneceği yönünde bir beklenti oluştu. Bu beklentinin ne kadar haklı çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.

Öte yandan Battlefield 2042'nin Xbox servisine bu kadar erken gelmesinin bir başka sebebi daha var o da oyundaki oyuncu sayısından günden güne azalması. Eğer Microsoft bu durum için bir çare geliştirmezse, yakın zamanda Battlefield 2042'yi oynayacak oyuncu bulamayabilir.