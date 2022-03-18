HOGWARTS LEGACY ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN? Hogwarts Legacy çıktı mı? Hogwarts Legacy'den heyecanlandıran video geldi

Harry Potter evreninin hayranları tarafından merakla beklenen Hogwarts Legacy'nin ne zaman çıkacağı merak konusu...

Hogwarts Legacy'nin ilk oynanış videosunun yayınlanmasının ardından "Hogwarts Legacy çıktı mı?" ve "Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak?" gibi sorular arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Hogwarts Legacy ne zaman oyunseverlerle buluşacak. İşte yanıtı ve Hogwarts Legacy'nin ilk oynanış videosu...

HOGWARTS LEGACY ÇIKTI MI?

Hogwarts Legacy oyunu henüz çıkmadı. Hogwarts Legacy, PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series konsolları için 2022'nin sonunda gelecek.

HOGWARTS LEGACY İLK OYNANIŞ VİDEOSU