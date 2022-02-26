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Steam Deck ne kadar? Steam Deck özellikleri neler? Steam Deck'le uyumlu oyunlar görülebilecek mi?

Valve'nin geçtiğimiz yaz tanıttığı Steam Deck'in çıkış tarihi resmen duyurulduktan sonra oyun konsolu için ön siparişler alınmaya başlanmıştı. Oyun konsolu 25 Şubat'ta satışa sunulmaya başlarken, ilk partilerin kargoya verilmeye başlanacağı belirtildi. Peki; Steam Deck ne kadar? Steam Deck özellikleri neler? Steam Deck'le uyumlu oyunlar görülebilecek mi? İşte tüm detaylar...

Valve geçtiğimiz yaz aylarında tanıttı Steam Deck için siparişleri almaya başlamıştı. Çok merak edilen oyun konsolu, 25 Şubat'ta satışa sunulurken, ilk kargoların yola çıkacağı belirtildi. Peki; Steam Deck ne kadar? Steam Deck özellikleri neler? Steam Deck'le uyumlu oyunlar görülebilecek mi? İşte tüm detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 12:43
Steam Deck ne kadar? Steam Deck özellikleri neler? Steam Deck'le uyumlu oyunlar görülebilecek mi?

Oyuncuların en çok tercih ettiği oyun platformu Steam'in sahibi Valve, geçtiğimiz yaz tanıttığı el konsolu Steam Deck'in çıkış tarihini 25 Şubat 21.00 olarak duyurmuştu.

Steam'in kendi sayfasındaki bilgilere göre; Steam Deck Türkiye saatiyle 25 Şubat 21.00'de ön siparişten satışa sunulacak. Daha önce 28 Şubat tarihinden itibaren ise verilen sipariş sırasına göre Steam Deck'ler kargoya verilmeye başlanacağı belirtilirken, bugün e-postalar gönderilmeye başlandı.

Ön siparişten oyun konsoluna sahip olmak isteyen oyunseverlere e-posta gönderilirken, 72 saat içinde verilen sipariş iptal edilebilecek. Steam Deck almak isteyen kullanıcılara kargo bedeli yansıtılmayacak.

Valve daha önce iddialı bir açıklama yaparak, her Steam oyununun Steam Deck'te en az 30 FPS ile oynanabileceğini belirtmişti.

OYUN UYUMLULUK ARACI YAYINLANDI

Valve, Steam Deck için "oyun uyumluluk aracı" yayınladı ve Steam'deki oyunların oyun konsolu üzerinden oynanıp oynanamayacağına dair test edilmesine imkan sağladı.

Test edilen oyunlar "Onaylandı", "Oynanabilir", "Desteklenmiyor" ve "Bilinmiyor" şeklinde 4 farklı kategoride gösterilecek.

STEAM DECK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Genişlik: 29,8 cm, Yükseklik: 17,7 cm, Derinlik: 4,9 cm
Ağırlık: 669 gram (yaklaşık)
İşlemci: AMD Zen 2 4 çekirdek/8 iş parçacığı, 2,4-3,5 GHz
Ekran kartı: AMD RDNA 2 1,0-1,6 teraflop
Bellek: 16 GB LPDDR5
Depolama: 64 GB EMMC / 256 GB NVMe SSD / 512 GB NVMe SSD
Depolama "yüksek hızlı" MicroSD kartlarla artırılabilecek
Ekran çözünürlüğü: 1280 x 800
Ekran boyutu: 7 inç
Parlaklık: 400 nit
Yenileme hızı: 60 Hz
Bağlantı seçenekleri: Bluetooth 5.0, 2,4 ya da 5,0 GHz çift bantlı kablosuz
Ses: Stereo hoparlörler, çift mikrofon, 3,5 mm jak girişi
Güç girişi: 45W USB Type-C
Pil ömrü: 2-8 saat
İşletim sistemi: SteamOS 3.0

STEAM DECK FİYATLARI

64 GB - 399 dolar
256 GB - 529 dolar
512 GB - 649 dolar

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