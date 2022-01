The Witcher dizisinin 2. sezonunun yayınlanması Witcher 3'te patlama yaşattı!

The Witcher dizisinin 2. sezonu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı ve çoğumuz ilk iş olarak yeni sezonu doyasıya izledik. Hatta belki de bir kısmınız ikinci sezon öncesinde tekrar ilk sezonu izleyerek hafıza tazeledi. The Witcher'ı ne kadar sevdiğimizi hatırlatan bu dizi, aynı zamanda insanların bir kez daha The Witcher 3: Wild Hunt oynamasına sebep oldu desek yalan olmaz.

The Witcher 3: Wild Hunt'ın yıl içindeki eş zamanlı oyuncu sayıları 20 bin ile 30 bin arasında değişiyordu, ancak dizinin yayına girmesiyle birlikte eş zamanlı oyuncu sayısında ani bir yükseliş yaşandı ve ortalama da hala yüksek. Dizi sonrasında 78592 eş zamanlı oyuncuyla oyuncu sayısını neredeyse iki katlayan Wild Hunt'ın bu satırları yazdığım sıradaki oyuncu sayısı da 35 bin civarında.

Dizinin ilk sezonu yayınlandığında da oyuncu sayısı 100 bin eş zamanlıya ulaşmıştı. Üzerinden 7 yıl geçmiş bir oyunun hala daha bu kadar çok oyuncu tarafından oynanması ise, The Witcher 3: Wild Hunt'ın ne kadar özel bir oyun olduğunun göstergesi aslında.