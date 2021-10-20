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God of War PC'ye geliyor! İşte God of War'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

PlayStation'ın en çok tercih edilen oyunları arasında yer alan God of War, uzun süre sonra bilgisayarlara geliyor. Oyun Steam'de ön satışa sunuldu ve fiyatı ise 329 TL olarak belirlendi. Ayrıca God of War'ın 14 Ocak 2022'de çıkacağı da açıklandı. Sevilen oyun için yaklaşık 80 GB boş alanın gerektiği belirtildi.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 20:38
God of War PC'ye geliyor! İşte God of War'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

Oyunseverler için müjde gibi bir haber geldi. Uzun zamandır beklenen God of War bilgisayarlara geliyor. Oyunun Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı. Peki God of War ne zaman çıkacak? God of War'ın Türkiye fiyatı ne kadar?

İşte tüm bilgiler;

Oyun Steam'de ön satışa sunuldu ve fiyatı ise 329 TL olarak belirlendi. Ayrıca God of War'ın 14 Ocak 2022'de çıkacağı da açıklandı. Sevilen oyun için yaklaşık 80 GB boş alanın gerektiği belirtildi.

Oyunun Steam sayfasında Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazının olacağı bilgisi de verildi.

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